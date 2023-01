El pasado 03 de diciembre, Slipknot arrancó su gira por Latinoamérica encabezando el Hell & Heaven Metal Fest en la ciudad de Toluca. Hoy, un video resumen de dichos viajes ha sido compartido en sus redes sociales para recordar lo que fue una de las visitas más épicas que hayan realizado a nuestro país.

Tal y como louder reporta, además de México, la banda recorrió escenarios importantes en países como Colombia, Argentina, Chile y Brasil, donde culminaron su gira antes de despedir el 2022.

Lo que sí, es que los fans de todo el mundo parecen estar un poco celosos considerando que el video muestra lo emocionante que fue toda su experiencia en la gira.

En septiembre del año pasado, Slipknot lanzó ‘The End, So Far‘, su séptimo álbum de estudio con el que comenzó una importante gira que este 2023 será retomada para llegar a todo el mundo.

¿Fueron a algún concierto? ¿Tuvieron la oportunidad de vivir esta belleza? Chéquenlo por acá:

