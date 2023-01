Nos encontramos plenamente instalados en la primera semana del 2023 y, en cuanto a álbumes de rock se refiere, el año pinta para satisfacer las necesidades de todos los fanáticos. Pasando por ’72 Seasons’, el onceavo material discográfico de Metallica; ‘Songs of A Lost World’, el primer disco inédito de The Cure en 15 años y el regreso triunfal de Paramore al trono del emo pop- punk, te compartimos 5 álbumes que sí o sí deben de estar bajo tu radas si te consideras fanático del rock y sus derivados.

Metallica – 72 Seasons

’72 Seasons’ será el undécimo álbum de Metallica. Su lanzamiento está previsto para el 14 de abril de 2023 a través de su propio sello Blackened Recordings. Es producido por Greg Fidelman, quien también produjo el anterior álbum de estudio de la banda, ‘Hardwired… to Self-Destruct’ (2016). Se inspira en las primeras 72 estaciones que se viven al cabo de los 18 años de edad, un periodo en el que “formamos nuestro verdadero o falso yo y ponemos a prueba el concepto de quién deberíamos de ser, impuesto por la sociedad”.

Depeche Mode – Memento Mori

‘Memento Mori’, una frase latina que recuerda la mortalidad del ser humano; es el título que recoge el próximo decimoquinto álbum de estudio de Depeche Mode que se anunció en octubre de 2022 y que se lanzará a finales de marzo de 2023, a través de Columbia y Mute. Será el primer esfuerzo de Depeche Mode que se publicará tras la muerte del cofundador y tecladista Andy Fletcher el 26 de mayo de 2022. Será promocionado por la gira del mismo nombre.

The Cure – Songs Of A Lost World

En marzo del 2022, Robert Smith confirmó que el primero de los dos nuevos álbumes proyectados de The Cure (los primeros en 15 años desde ‘4:13 Dream’ del 2008) se titularía ‘Songs of a Lost World’.Se proporcionó una actualización en mayo de 2022, cuando Smith afirmó que el álbum se lanzaría antes de la gira europea de la banda en octubre de 2022. Esto, sin embargo, no sucedió, ya que la gira se puso en marcha sin que se compartiera un nuevo disco, aunque sí interpretaron nuevo material. Perry Bamonte regresó a la alineación de la banda para su gira Lost World Tour que comenzó el 6 de octubre de 2022 en Riga, Letonia.

Paramore – This Is Why

‘This Is Why’ es el próximo sexto álbum de estudio de los monarcas estadounidenses del emo pop-punk Paramore, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de febrero de 2023 a través de Atlantic Records. Será el primer material de la banda en casi seis años, después del exitoso ‘After Laughter’ (2017), así como su primera producción con la misma formación que su predecesor. El sencillo principal del álbum “This Is Why” fue lanzado junto con el anuncio del álbum el 28 de septiembre de 2022.

The Smashing Pumpkins – Atum (Actos II y III)

‘Atum: A Rock Opera in Three Acts’ es el duodécimo álbum de The Smashing Pumpkins, pensado como una secuela conceptual de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995) y ‘Machina/The Machines of God’ (2000). El esfuerzo se publicará en tres entregas separadas de 11 canciones: ‘Atum: Act One’ que llegó el pasado 15 de noviembre; ‘Atum: Act Two’ previsto para el 31 de enero de 2023 y ‘Atum: Act Three’ para el 21 de abril de 2023. El 21 de abril también se lanzará un box set físico con las 33 canciones y un grupo de 10 temas exclusivas adicionales.