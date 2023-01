El pasado 04 de diciembre del año pasado, se celebró la entrega número 45 de premios y reconocimientos a las artes en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, donde Eddie Vedder rindió uno de los homenajes más hermosos que se le hayan hecho a U2 con la canción “One“.

Entre los celebrados, se encontraban también nombres como George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight, Tania León y por supuesto, el conjunto conformado por Bono, The Edge, Adam Clayton & Larry Mullen Jr.

U2, quien lanzara “One” dentro de su álbum debut liberado en 1991 y titulado Achtung Baby, fue celebrado y reconocido por una impresionante trayectoria de 47 años dentro de la industria de la música.

Si bien, no todo ha sido miel sobre hojuelas, la realidad es que lo que han hecho ha sido trascendental en muchos aspectos dentro y fuera del escenario; desde los éxitos a los que han dado vida, hasta las innovadoras producciones en sus escenarios, conciertos y giras.

¿Quieres ver el tributo? Dale una mirada por acá:

En otras noticias, marca tu calendario de lanzamientos, porque este 2023 será un gran año para el rock.