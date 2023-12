El viernes pasado, Slash actuó en el emblemático bar Hard Hat Lounge en Los Ángeles, California, marcando su reapertura con una serie de interpretaciones especiales.

El guitarrista de Guns N’ Roses estuvo acompañado en el escenario por Franky Pérez de Apocalyptica; Todd Morse de The Offspring; y Brent Fitz y Frank Sidoris de Myles Kennedy And The Conspirators.

Sidoris, quien también forma parte de Mammoth WVH, es el dueño del bar, el cual cerró a principios de año para realizar una serie de renovaciones.

En honor a la renovación, este grupo de músicos amigos liderado por Sidoris ofreció una selección de clásicos que incluyeron canciones legendarias como “It’s So Easy” de Guns N’ Roses; “Immigrant Song” de Led Zeppelin; “War Pigs” de Black Sabbath; “Highway To Hell” de AC/DC; “Always On The Run” de Lenny Kravitz y “Gimme Shelter” de The Rolling Stones.

Sidoris compartió su entusiasmo por la reapertura: “Estamos emocionados de abrir de nuevo con un cambio completo. Hemos mantenido el encanto de los años 60 sin la suciedad y, por primera vez en 60 años, ¡Hard Hat tiene nuevas tuberías, suelos y un nuevo y fresco aroma! Estamos ansiosos por abrir nuestras puertas y recibir de nuevo a la comunidad”.

Puedes ver los videos de la actuación a continuación:

Mientras tanto, el próximo año Slash y Myles Kennedy & The Conspirators iniciarán una gira internacional titulada River Is Rising Rest of the World Tour. La gira comenzará el 28 de enero en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y continuará por Sudamérica con nueve conciertos, seguidos por un viaje a través del Pacífico con tres fechas en Japón, para luego dirigirse a Europa con otros 19 conciertos. Entérate de los detalles por aquí.