A un año de haberse presentado en México junto a Guns N’ Roses, Slash anunció su regreso a territorio nacional pero en esta ocasión junto a Myles Kennedy & The Conspirators, como parte de su actual gira, The River Is Rising Tour.

Además de ser el guitarrista de la icónica banda angelina Guns N’ Roses, Slash se ha labrado una sólida carrera como solista, además de haber integrado un par de grupos alternos. Entre ellos se encuentra Myles Kennedy & The Conspirators, que entre sus filas cuenta con la participación de Myles Kennedy (Alter Bridge) como vocalista, Todd Kerns (Age of Electric), Brent Fitz (Theory of a Deadman) y Frank Sidoris (The Cab).

Con Myles Kennedy & The Conspirators, Slash ha publicado 4 álbumes inéditos, el último de ellos ‘4’ del 2022. La última vez que disfrutamos del conjunto en México fue en 2019, como parte de la alineación del festival Domination, que en aquella primera y última edición también ofreció las actuaciones estelares de KISS y Alice Cooper.

Slash y Myles Kennedy & The Conspirators se presentarán el próximo 23 de enero del 2024 en el Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Nápoles). De momento, el costo del boletaje no ha sido revelado, aunque se dice de manera extraoficial que rondará de los $830.00 pesos a los $2,050 pesos más cargos por servicio.

La preventa para clientes Citibanamex arrancará el 24 de octubre, mientras que la venta general hará lo propio un día después, es decir, el 25 de octubre. La venta de boletos se realizará a través del sistema Ticketmaster.

En noticias relacionadas, recientemente se reveló la enorme fortuna que Slash ha amasado tan solo en lo que va del 2023. Recordemos que, además de su trabajo como guitarrista de Guns N’ Roses, el músico también goza de un par de grupos alternos, además de una productora de películas de terror llamada BerserkerGang.