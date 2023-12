Lo de hoy es revivir las glorias pasadas y en este ánimo de nostalgia, el festival Cruel World, centrado en géneros considerados “darks” como el new wave, post-punk, rock gótico y rock alternativo; ha anunciado su edidición 204 con Duran Duran como el protagonista de la jornada única.

La cita será el próximo 11 de mayo en el Brookside at the Rose Bowl en Pasadena, California. El cartel del evento Goldenvoice incluye también a Interpol, Blondie, Simple Minds, Placebo, Soft Cell, Adam Ant y otros artistas que se anunciarán más adelante. Además, Ministry interpretará canciones de ‘With Sympathy’ y ‘Twitch’, mientras que Gary Numan tocará su primer álbum, ‘The Pleasure Principle’.

Jesus and Mary Chain, Heaven 17, the Stranglers y Tones on Tail son sólo algunos de los artistas dirigidos a góticos de todas las edades, new wavers, punks y sceneters originales, que se presentarán en el escenario del festival Cruel World 2024.

Mientras tanto, Duran Duran acaba de publicar su 16º álbum de estudio, ‘Danse Macabre’, que incluye sus interpretaciones de canciones como “Paint It Black” (Rolling Stones), “Ghost Town” (The Specials) y “Psycho Killer” (Talking Heads).

El supergrupo Dreamcar, formado por Davey Havok de AFI y Tony Kanal, Tom Dumon y Adrian Young de No Doubt, también interpretará su visión del género new wave.

En la edición del festival Cruel World 2023 actuaron Billy Idol, Gang of Four y Love and Rockets, entre otros, y el segmento estelar de Iggy Pop terminó antes de tiempo debido a la amenaza de una fuerte tormenta eléctrica. Numan, Pop y Siouxsie volvieron la noche siguiente para completar sus actuaciones, convirtiendo el festival en una celebración darkwave de dos días.

Los boletos para el festival Cruel World 2024 se pondrán a la venta el 8 de diciembre a mediodía en cruelworldfest.com, incluido el acceso al pase Clubhouse.