Desde el año 2007, el matrimonio conformado por Sharon Osbourne y el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, han declarado que tienen un pacto de suicidio asistido, en caso de que alguno de los dos pierda sus capacidades motrices básicas o sufra demencia. Ahora, la pareja ha reafirmado que el acuerdo sigue en pie; un tema que, por su puesto, aún causa mucho escozor entre la sociedad moderna.

Sharon Osbourne reveló en sus memorias de 2007, ‘Sharon Osbourne Extreme: My Autobiography’, que ella y su esposo Ozzy Osbourne tenían un pacto de suicidio asistido, acordando acudir a una organización suiza de muerte asistida .

En el último episodio de The Osbournes Podcast, en el que Sharon y Ozzy conversan con su hijo Jack y su hija Kelly, Jack le preguntó a su madre si la eutanasia “todavía es un plan”.

Kelly luego preguntó: “¿Pero y si pudieras sobrevivir?” A lo que Sharon respondió: “Sí, ¿y si sobreviviste y no puedes limpiarte el trasero, estás orinando por todos lados, defecando, no puedes comer?”.

No profundizan más en el tema en el podcast, pero los comentarios de Sharon parecen afirmar comentarios anteriores hechos por ella y Ozzy en los últimos años.

Inicialmente, Sharon y Ozzy hicieron mutuamente un pacto de suicidio asistido después del fallecimiento del padre de Sharon, el magnate de la música Don Arden en 2007, después de murió a causa del Alzheimer.

Más recientemente, en una entrevista de 2014 con el Daily Mirror, Ozzy reveló que el pacto se había ampliado para incluir una enfermedad potencialmente mortal o terminal, además del Alzheimer.

“Si no puedo vivir mi vida como la vivo ahora, y no me refiero financieramente, entonces eso es todo. Si no puedo levantarme e ir al baño por mi cuenta y tengo tubos en el trasero y un enema en la garganta, entonces le digo a Sharon: ‘Apaga la máquina’.

“Si tuviera un un derrame cerebral y quedo paralizado, no quiero estar aquí. Hice un testamento y todo irá a Sharon si muero antes que ella, así que, en última instancia, todo irá a los niños”.