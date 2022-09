Roger Waters ha escrito una controversial carta abierta a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la que busca su apoyo para convencer a su marido de que “detenga la matanza”, persiguiendo un alto el fuego a costa del control de dos regiones del este de Ucrania.

El músico inglés de 79 años comenzó su carta escribiendo: “Mi corazón sangra por usted y por todas las familias ucranianas y rusas, devastadas por la terrible guerra en Ucrania”.

Refiriéndose a la entrevista de Zelenska con la periodista Laura Kuenssberg que se emitió esta semana en BBC News, Waters resaltó una declaración en la que decía: “Si el apoyo a Ucrania es fuerte, la crisis será más corta”.

El cofundador de Pink Floyd cuestionó entonces su declaración, escribiendo: “¿Hmmm? Supongo que eso depende de lo que se entienda por ‘apoyo a Ucrania””.

“Si por ‘apoyo a Ucrania’ te refieres a que Occidente siga suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que estás trágicamente equivocada”. Vía BBC News.

Waters añadió que “arrojar combustible, en forma de armamento, un tiroteo, nunca ha funcionado para acortar una guerra en el pasado, y no funcionará ahora”, ya que en este caso, “la mayor parte del combustible se está arrojando desde Washington DC, que está a una distancia relativamente segura de la conflagración, y (b) porque los ‘lanzadores de combustible’ ya han declarado su interés en que la guerra dure el mayor tiempo posible.”

El cantante de Is “This The Life We Really Want?” sugirió que “para lograr un resultado diferente”, en lugar de depender de Occidente para el apoyo, “puede que tengamos que buscar una ruta diferente” y esa ruta puede estar en las “buenas intenciones previamente declaradas” del presidente Volodymyr Zelensky.

En el resto de la carta, Waters se refirió a las promesas que el presidente ucraniano hizo durante su campaña electoral de 2019.

“Sólo se puede suponer que las políticas electorales de su marido no sentaron bien a ciertas facciones políticas de Kiev y que esas facciones persuadieron a su marido para que cambiara diametralmente de rumbo ignorando el mandato del pueblo”, escribió Waters. “Lamentablemente, tu hombre accedió a esas descalificaciones totalitarias y antidemocráticas de la voluntad del pueblo ucraniano, y las fuerzas del nacionalismo extremo que han acechado, malévolamente, en las sombras y han gobernado, desde entonces, a Ucrania”. “También desde entonces, han cruzado una serie de líneas rojas que habían sido establecidas con bastante claridad durante varios años por sus vecinos de la Federación Rusa y, en consecuencia, ellos, los nacionalistas extremos, han puesto a su país en el camino de esta desastrosa guerra”. Redes sociales vía Yahoo News.

Waters terminó su misiva pidiendo a Zelenska que le ayudara a “persuadir a nuestros líderes para que detengan la matanza”.

“¿No sería mejor exigir el cumplimiento de las promesas electorales de su marido y poner fin a esta guerra mortal?”, preguntó.

Rusia lleva ya seis meses de invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero cuando Vladimir Putin anunció lo que llamó una “operación militar especial” en un discurso televisado a sus ciudadanos.