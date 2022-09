¡Sabes que es un buen día cuando Pixies estrenan una nueva canción!

El día de hoy, Martes 6 de septiembre, Pixies estrenaron “Dregs of the Wine”, el tercer sencillo de su próximo álbum de estudio, titulado Doggerel, su primer material discográfico desde el disco Beneath of the Eyrie de 2019.

“Dregs of the Wine” se suma a los más recientes sencillo de Pixies, “Vault of Heaven” y “There’s A Moon On”, y en palabras del propio Black Francis, el nuevo disco hablará de de sus buenos recuerdos con su ex-esposa en Los Angeles, California, en los años 90s.

Escucha a continuación el nuevo sencillo de Pixies, Doggerel, y marca tu calendario, porque el nuevo disco de la banda llegará el próximo 30 de septiembre.