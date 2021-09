En 1967, todas las bandas ó artistas que firmaran con EMI, tenía que sí o sí grabar obligatoriamente en los entonces aún no tan legendarios estudios Abbey Road.

En aquellos tiempos, la mayor parte de las bandas que ahora idolatramos e idolatraremos por el resto de los años se encontraban apenas empezando. ¿Una de ellas? Pink Floyd, quienes a pesar de haber cerrado su primer contrato de disquera, eran una fuerza a reconocer aún por The Beatles, quienes en el ’67 se encontraban a un estudio de distancia de ellos grabando el ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

En ese entonces, los músicos de la “escena” ya hablaban de Roger Waters, cosa que a él le incomodaba y razón por la cuál realmente no salía a bares ó clubes de música a juntarse y “conectar” con otros músicos.

Sin embargo, como ya bien sabrán, eso era algo que Lennon adoraba hacer aún desde antes de ser famoso.

Así que platicando con Marc Maron en su más reciente entrevista a Roger Waters, el músico comparte que sí, en efecto, coincidió en múltiples ocasiones con Lennon pero desafortunadamente sólo una fue en la que pudo interactuar con él:

“Era un mocoso imbécil, y yo también. Era mutuo. Éramos muy jóvenes y cada quién estaba enfocado en su arte y carrera y está bien.



No te sabría dar una explicación clara de por qué no iba a los mismos clubs que ellos ó no me interesaba si quiera conectar con otras bandas en Abbey Road. La verdad nos dieron un deal muy pequeño para ese primer disco y toda la libertad. Así que teníamos mucho que demostrar y mi enfoque estaba en la música, no en la escena”. Roger Waters para Marc Maron

No sorprende para nada; el ego de Lennon tiene más fama que The Beatles y Waters siempre fue reconocido por ser un clavado de su propia música y un perfeccionista en el estudio. Así que era algo obvio el que no hicieran click, aunque hubiéramos amado enterarnos de más razones por las cuales sencillamente Roger considera a su encuentro con Lennon “desafortunado”.