Luego de casi 60 años de trayectoria, Roger Waters está listo para despedirse de los escenarios y lo hará por todo lo alto con su ‘This Is Not A Drill Tour’.

El ex líder de Pink Floyd se encuentra actualmente en el tramo estadounidense de su gira del adiós, y la semana pasada anunció los conciertos que formarán parte de la etapa europea 2023.

En este contexto, el músico de 79 años de edad ha confirmado que traerá su gira de despedida de regreso a casa, pues ofrecerá 3 magnos conciertos en Reino Unido para el año que entra.

Los espectáculos comienzan en Birmingham el 31 de mayo en la Utilita Arena, antes de tocar en el OVO Hydro de Glasgow el 2 de junio y en la O2 Arena de Londres el 6 de junio.

“This Is Not A Drill es un nuevo y rompedor espectáculo de rock and roll y cine, interpretado en redondo, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta hogar”– dijo Waters en un comunicado.

“El espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas, letra y música, mismo escritor, mismo corazón, misma alma, el mismo hombre”.

“Podría ser su último hurra. ¡Wow! ¡La primera gira de despedida! No te la pierdas”.

Vía NME.