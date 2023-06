La inspiración para crear nuevas canciones puede venir de múltiples fuentes y en el caso del ídolo del post punk y el goth rock, Robert Smith, esta iluminación puede provenir de cuentos infantiles. Tal es el caso del corte “Charlotte Sometimes“, que rinde homenaje a uno de los libros homónimos favoritos de Smith, escrito por Penelope Farmer.

‘Charlotte Sometimes’ es una novela infantil de la escritora inglesa Penelope Farmer, publicada en 1969. Es el tercero y más conocido de los tres libros protagonizados por las hermanas “Makepeace”, “Charlotte” y “Emma”.

La historia sigue a una chica de un internado que una mañana descubre que ha viajado misteriosamente más de 40 años atrás y que es conocida como “Clare”. “Charlotte” y “Clare” cambian de lugar cada noche, alternando entre 1918 y la época actual; aunque nunca se conocen, se comunican a través notas en un diario. La historia está escrita desde el punto de vista de “Charlotte”, la narración nunca sigue a “Clare”. “Charlotte” queda atrapada en la época de “Clare”, luchando por mantener su identidad.

Smith compartió en una ocasión una lista de sus libros favoritos (vía Far Out), en la que ‘Charlotte Sometimes’ figuraba junto a ‘El extranjero’ de Albert Camus (que influyó en “Killing An Arab”) y toda la obra de Franz Kafka. Al hablar de la novela de Farmer, Smith explicó:

“Estaba obsesionado con Charlotte Sometimes, esta idea de la caída temporal, de la dualidad, de los problemas de personalidad y la tortura que sigue“.

“Charlotte, tras su primera noche en el internado, se despierta, 40 años atrás y en otro cuerpo. Esto conecta con el tema de los gemelos, sobre el que Penelope Farmer escribió un libro fascinante (Two or the book of twins and doubles, 1996). Siempre he soñado con tener un gemelo, alguien a quien no puedes engañar, que siempre estaría ahí, como un espejo”.