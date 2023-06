Ahora mismo, The Cure se encuentra completando el tramo Norteamericano de la gira ‘Shows of a Lost Word’, después de haberla presentado con gran éxito en Europa. La Curemanía poco a poco se apodera de la región, y en redes sociales es más que evidente. Recientemente, un video de una fan disfrazando a su mamá de Robert Smith para ir a ver a The Cure se ha hecho viral, demostrando lo muy querido y respetado que es el conjunto de Sussex.

En TikTok, la ususaria @masterobeann publicó el proceso que siguió para convertir a su mamá (acérrima fanática de The Cure) en el mismísimo Robert Smith. Desde el dramático maquillaje gothcore, pasando por el cabello increpado y la ropa negra, el disfraz cumplió completamente con el cometido. En los comentarios los usuarios dejaron ver su aprobación, diciendo:

“Woow qué chido!”

“La mamá más cool”. “Fuera de broma, se parece un montón”. “Es literalmente Robert Smith”. “Podría subirse al escenario y nadie lo notaría”.

Después de una ardua cruzada en contra de Ticketmaster (por sus prácticas monopólicas y cuestionables), The Cure arrancó con el tramo Norteamericano de Shows of a Lost World el pasado 10 de mayo en Nueva Orleans, contemplando terminar el 1ro de Julio en Miami, Florida.

Después, arrancará el formato en festivales y el primero es el Riot Fest en Chicago, que se realizara en el mes de septiembre. Por el momento, el siguiente anunciado es el festival Corona Capital 2023, en el que encabezará la jornada del día domingo en compañía de otros actos como The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Breeders y Noel Gallagher and the High Flying Birds, por mencionar algunos.

El festival Corona Capital 2023 se realizará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los boletos ya están a la venta.