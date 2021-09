Han paso ya 20 años desde aquel mágico momento de la cultura popular en el que Tim Commerford, ex-bajista de Rage Against the Machine, realizó uno de los actos de protesta más bizarros al irrumpir durante el discurso de aceptación de Lim Bizkit en los MTV Video Music Awards 2020.

En aquel entonces ambas agrupaciones representaban las dos caras de la moneda de rock del nuevo milenio, los siempre políticos e incisivos RATM; y la irreverencia y agresividad de Fred Durst y compañía. Esa delgada línea entre el rock y el personaje, era algo con lo que Commerford no podía seguir lidiando, y estalló en cólera cuando perdieron el reconocimiento de “Video del Año” (compitiendo con “Sleep Now in the Fire”) frente a “Break Stuff”.

“Nos enfrentábamos a Limp Bizkit, una de las bandas más tontas de la historia de la música. Nos enfrentamos a ellos y su cantante hizo el video. Así que fue Limp Bizkit vs.Rage, video dirigido por Fred Durst vs. Michael Moore. Y yo estaba sentado allí con Michael y le dije: ‘Oye, hombre, si esa cámara no viene aquí, voy a trepar por esa estructura y me sentaré allí como una gárgola y lanzaré una llave inglesa en este programa‘. Y él me dijo:’Tim, sigue tu corazón ‘”, aseguraría Tim en una entrevista posterior.

La escalada por una de las estructuras del escenario sorprendió visiblemente a todos los asistentes. Fred Durst estaba bastante confundido, bromeando y gritándole que saltara.

Rápidamente, MTV pasó al siguiente premio para tratar de calmar las cosas. Los presentadores, Marlon y Shawn Wayans, se rieron de todo. Commerford eventualmente cayó y fue arrestado por la policía, teniendo que pasar una noche en la cárcel después.