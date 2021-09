Cada vez son más los artistas que regresan al ruedo tras la pandemia del Coronavirus. Uno de los últimos fue Twenty One Pilots, la dupla de Columbus, Ohio; que recientemente ofreció su primer concierto completo desde el 2019. Además de tocar éxitos , remixes y nuevos cortes de su catálogo, se encargaron de re-versionar la catártica “I’m Not Ok” de My Chemical Romance.

Tuvieron que pasar más de 600 días para que Twenty One Pilots pudiera estar cara a cara con su público. Naturalmente, la velada se tornó en algo muy especial, ya que la actuación abarcó mas de 20 canciones. Sonaron varios cortes del más reciente elepé del grupo, Scaled And Icy’; además de los clásicos habituales y una que otra remezcla. La más destacada fue el fragmento de “Im Not Ok” de MCR, que se entrelazó con “Shy Away”. Durante el espectáculo, el líder Tyler Joseph dijo:

–Han pasado 632 días desde que tocamos nuestro último concierto, y no puedo pensar en ningún otro lugar en el que preferiría estar que en el Summerfest.

Twenty One Pilots lanzó su sexto álbum de estudio, ‘Scaled And Icy’, en mayo, después de adelantar el proyecto con los singles “Shy Away” y “Choker”.

En noticias relacionadas, el mes pasado Tyler Joseph vendió una parte del catálogo antiguo del TOP la empresa estadounidense Tempo Music Investments, incluyendo los derechos de ‘Stressed Out’, ‘Ride’ y ‘Heathens’.

La empresa dijo que el acuerdo también incluía una nueva “alianza estratégica” que se puso en marcha entre Joseph y su manager de toda la vida, Chris Woltman, para trabajar junto a Tempo en otras posibles inversiones.