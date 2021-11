Incluso si no te consideras fanático de Rammstein, es probable que estés familiarizado con su espectáculo en directo, que es extremadamente incendiario. Lo que probablemente no conocías es al hombre que está detrás de las llamas: Nicolai Sabottka, propietario de su propia empresa de pirotecnia, FFP.

En una reciente entrevista con Ultimate Guitar, Sabottka dijo que puso manos a la obra con Rammstein después de que el vocalista del conjunto alemán, Till Lindemann, no fuera precisamente el pirotécnico más seguro.

Bueno, la banda empezó sin pirotécnicos profesionales, aparte de que el propio Till lo era, y tenía algunas formas poco ortodoxas de actuar en directo con explosivos… aunque aumentó su popularidad muy rápidamente, también dejó a algunos locales y a las autoridades de bomberos no muy contentos. Una buena parte de mi trabajo durante varios años consistió en revertir esta situación mientras el espectáculo tenía que ser aún más espectacular y estábamos -y estamos- continuamente empujando los límites. Vía Ultimate Guitar.

Sabottka también habló sobre cómo planifica cada recinto en el que tocan, y cómo es la obtención de los permisos:

Este es uno de los principales trabajos… primero hay que fijarse en el tamaño de los lugares en los que se va a actuar… luego hay que diseñar el espectáculo en consecuencia y elegir bien los efectos para poder “venderlo” siempre a las autoridades locales. Cada mercado tiene un enfoque diferente sobre cómo manejar las llamas y la pirotecnia… mientras que la pirotecnia está fuertemente regulada en casi todo el mundo, ese no es en absoluto el caso de los efectos de llama. Por lo tanto, la mayoría de las veces tenemos que tratar con diferentes autoridades para diferentes efectos y hemos tenido de todo, desde cero hasta aproximadamente cien bomberos en el lugar. En algún momento de tu carrera, todo se reduce a la reputación que has sido capaz de construir a lo largo de los años, y si no lo arruinas es un poco más fácil, con el tiempo, ya que los bomberos empiezan a confiar en ti si no les engañas, incluso si llegas a la ciudad con cosas de aspecto bastante loco. Vía Ultimate Guitar.

Consulta la entrevista completa aquí. Ah, y en caso de que te lo preguntes, Rammstein utiliza unos 265 galones de combustible por noche 🔥.

De acuerdo al sitio oficial de FFP, Rammstein definitivamente no es el único cliente de alto perfil con el que han trabajado. Su experiencia, de más de 20 años en el mercado, les ha permitido colaborar con todo tipo de artistas, de todo tipo de géneros.

Imagine Dragons, Green Day, KISS, Becky G, Disturbed, The Weeknd, Mötley Crüe y Slipknot son algunos de los nombres que engalanan la distinguida cartera de clientes de FFP; mientras que festivales como Rock Am Ring, Download Festival, Lollapalooza, Luder Than Life y ceremonias de premiación como los Brit Awards o los MTV Music Awards han contratado sus servicios. Todos unos profesionales en la materia.