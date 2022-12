Originalmente grabada en 1993 para el ‘Pablo Honey‘, pero incluida hasta 1995 dentro de ‘The Bends‘, no cabe duda que “High and Dry” es una de las canciones más icónicas que han existido de Radiohead.

Es por eso que en 2006, cuando el legendario Buena Vista Social Club lanzó su aclamado disco de covers, Rhythms del Mundo, decidieron tomar a “nuevos” talentos grandes de esa época como lo eran los Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs y Coldplay, entre muchos otros, y rendir tributo a la gran escuela que otras bandas como Radiohead ya habían dejado.

Tal y como farout reporta, otros nombres como U2 formaron parte del disco que, bajo la increíble producción de Kenny Young y los Berman Brothers, se unió a una campaña sin fines de lucro que apoyaba al Artists Project Earth, fundación que utilizó el dinero para combatir el cambio climático en el mundo.

“Clocks” de Coldplay, “Better Together” de Jack Johnson” y hasta “She Will Be Loved” de Maroon 5 sonaron en ese disco. Pero hoy, no cabe duda que el mejor cover que realizaron fue el de Radiohead y por eso se los dejamos a continuación:

En otras noticias, mira y escucha el nuevo disco en vivo de The Smile, el proyecto alterno de Radiohead.