Por mucho que Radiohead sea uno de los nombres más importantes en la historia de la música alternativa, la realidad es que mucha de la influencia sonora que sus integrantes traen se sale completamente de ese molde.

Tomemos por ejemplo a Jonny Greenwood, guitarrista y una de las mentes más geniales de la banda que, hace no mucho, logró llevar a The Smile, proyecto que creó junto a Yorke, al festival de jazz más importante de Suiza a pesar de que su música, quizás no encaja perfectamente en ese encuadre.

¿La razón? Porque en sí, Greenwood es un agraciado del jazz y la música clásica, siendo por ende un excelente candidato para el desarrollo de secuencias progresivas y un arquitecto de la música alternativa como la conocemos hoy por hoy.

Tanto así que recientemente, farout reportó que para él, la pieza más importante de música que había escuchado era proveniente del original The Ondes Martenot, sintetizador creado en 1928 por Maurice Martenot, que popularizara su sonido en el soundtrack original de ‘Cazafantasmas‘ de Elmer Bernstein, y que obviamente, él ha utilizado.

Y a pesar de todo, y a pesar de todos y el increíble acercamiento que ha tenido él a los sintetizadores, la pieza clásica que le ha inspirado (y a veces ha llevado a formatos modernos), es sin lugar a dudas ‘Adagio’ del Shostakovich’s Tenth String Quartet. ¿Lo conoces? Chécalo por aquí:

