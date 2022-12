Es común que para muchos artistas, existan inspiraciones e influencias tan marcadas que, eventualmente, sus canciones se lleguen a parecer a otras. Y Billy Corgan no es la excepción, tanto así que hoy, a través de rockcelebrities, nos confiesa que algunas canciones de Smashing Pumpkins son copias de Rush y The Who.

Desde “Siva” hasta “Cherub Rock” y “Tonight Tonight“, Corgan admite que en algunos momentos, el esscuchar a sus bandas favoritas surtió un efecto interesante en su manera de componer.

“Dicen que mi música era depresiva, entonces comenzaba a investigar y a utilizar otros métodos de composición. Obviamente muchos eran reflejos de canciones que me gustaban, pero sí hay un par que yo mismo admito fueron tal cual una copia”.

Cuando Corgan dice “Copia”, no se refiere a plagio, sino al orden en que algunas secuencias y progresiones en la guitarra, se acomodaban como traduciendo una canción que le gustaba a su propio idioma. De ahí, por ejemplo, el cambio y orden de composición en muchas de las canciones que pasaron del ‘Siamese Dream‘ al ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness‘.

¿Quieren comprobarlo? Por acá se las dejamos con el nombre de la banda de la que se inspiraron:

RUSH

THE WHO

Chequen por acá la entrevista:

