Aunque ya han pasado 9 meses, la repentina muerte de Taylor Hawkins, de Foo Fighters, continúa haciendo mella en la industria musical. En este contexto el manager del conjunto, Steve Martin, habló con Variety sobre lo difícil que fue anunciarle al público el fallecimiento del baterista.

A lo largo de los años, la empresa de Martin, Nasty Little Man, ha trabajado con numerosos artistas legendarios, como Paul McCartney, Metallica, Gorillaz, David Bowie, Foo Fighters, U2, Radiohead, Beastie Boys y Nine Inch Nails, entre otros.

En declaraciones sobre su carrera, Martin explicó:

Las muertes a las que Martin se refiere son las de David Bowie en 2016; Adam Yauch de Beastie Boys en 2012 y Hawkins a principios de este año, cuando el músico fue encontrado muerto en su habitación de hotel de Bogotá el 25 de marzo.

Sobre las dificultades que rodearon el proceso de anunciar el fallecimiento del baterista, el publicista aseguró que con él la situación fue mucho más delicada ya que salieron muchos detalles de los medios de comunicación colombianos.

Martin también contó cómo trabajar en el anuncio de la muerte de Hawkins fue especialmente difícil debido a su amistad, lo que lo convirtió en un asunto muy personal.

“Fue realmente duro: soy muy pragmático sobre quién de entre los clientes se convierte en un amigo de verdad, pero Taylor lo era. Si la banda no actuaba durante cuatro o cinco semanas y no teníamos ningún contacto, me llamaba sólo para decirme ‘¿Qué haces?’ Lo hacía con mucha gente a la que consideraba amigos, algo que no supe realmente hasta después de su muerte”.

“Tenía tanta energía y positividad para compartir. No tenía por qué hacerlo: Tocaba la batería a tiempo completo en una de las bandas más grandes del mundo; tenía proyectos paralelos y trabajos de sesión, y estaba ayudando a criar a tres hijos. De algún modo, encontraba tiempo para alegrar el día a tanta gente con sus llamadas matutinas sobre un demo de U2 o algo así”.

Vía Variety.