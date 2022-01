Placebo a iniciado el 2022 con la promesa de un nuevo álbum, y el estreno de un nuevo sencillo: “Try Better Next Time”.

El disco llega después de 9 años de no trabajar en ningún material de estudio. Después del éxito de ‘Loud Like Love’ del 2013, Brian Molko pasó por una extensa transición en la que después de tantos cambios y reajustes, solamente él y Stefan Olsdal quedaron en la banda y entre ellos dos se encuentran dando vida a ‘Never Let Me Go’, mismo que será distribuido por Elevator Lady en colaboración con Rise.

Con una profunda narrativa que enfrenta al hombre con la mortalidad de su naturaleza, “Try Better Next Time” nos habla del fin de la humanidad pero no de la tierra; una catarsis que explota en un melancólico pero poderoso track que sí, se aleja del Placebo que conocemos, pero no del que nos enamoramos.

Escuchen el track por acá: