Quizás en la mayoría de los casos, nuestros artistas favoritos se inspiraron en las grandes personalidades de la música para formar sus propios proyectos. No fueron las circunstancias de Chris Martin, quien asegura que él se inspiró en el personaje de Michael J. Fox en ‘Volver al Futuro’ para traer a la vida a Coldplay.

Recientemente, Martin apareció en ‘The Kelly Clarkson Show’ y habló de sus versiones favoritas que Coldplay ha interpretado en el escenario a lo largo de los años. Fue entonces que el frontman expresó su orgullo cuando el protagonista de la película de 1985, Michael J. Fox, se unió a Coldplay en el escenario del MetLife Stadium de Nueva York en 2016 para interpretar canciones de la película.

“Mi número 1, probablemente, es que Michael J. Fox vino y tocó dos de las canciones de ‘Volver al Futuro’ con nosotros. … Eso fue realmente maravilloso”, le dijo a Clarkson. “Que viniera a tocar ‘Johnny B. Goode’ y demás, fue maravilloso”. Vía The Kelly Clarkson Show.

Hablando de la interpretación de Fox de “Johnny B. Goode” -original de Chuck Berry– en ‘Volver al Futuro’, Martin añadió:

“Eso es lo que me hizo querer estar en una banda, ¿sabes? Esa escena, sí”. “Crecí en las verdaderas tierras de cultivo de Inglaterra, antes de Internet. Así que cualquier música en la televisión … Lo primero que grabé fue, había un programa llamado The A-Team. Y tenía una grabadora de casete y la sostenía contra el televisor para grabar la melodía principal”. Vía The Kelly Clarkson Show.

En noticias relacionadas, Chris Martin ha dicho que Coldplay dejará de escribir nueva música como banda en 2025.

“Bueno, sé que puedo decirte: nuestro último disco propiamente dicho saldrá en 2025 y después de eso creo que sólo haremos giras”, dijo el vocalista a la presentadora de Radio 2 de la BBC, Jo Whiley, el mes pasado. “Quizá hagamos algunas cosas en colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, se acabará entonces”. Vía Radio 2.

La banda publicó su noveno álbum de estudio, ‘Music Of The Spheres’, a principios de este año. En declaraciones a NME en octubre, Martin dijo: “Vamos a hacer 12 álbumes. Porque es mucho verter todo en hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también es muy intenso”.

La banda está preparada para realizar una gira pionera y ecológica este año, aunque Martin admitió recientemente que aún queda “un largo camino por recorrer” para encontrar una forma completamente amigable con el medio ambiente para hacer las giras.

En octubre, el conjunto anunció que iba a hacer que su tour mundial de estadios 2022 fuera lo más ecológica posible. Esto siguió a su declaración en 2019 de que se estaban tomando un tiempo para considerar cómo harían una gira en el futuro para preservar el medio ambiente.