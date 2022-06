Phoenix parece haber regresado a su lado más popero y electrónico con el estreno de “Alpha Zulu”, su nuevo sencillo, tal y como reporta ih.

Luego de dos años de mantenerse en silencio, el conjunto francés ha sorprendido a sus fans con una nueva canción cuyo significado, podría ser mucho más profundo de lo que creemos.

Tras un desafortunado viaje lleno de turbulencias y varios sustos, Thomas Mars, vocalista de la banda, escuchó cómo el piloto comenzó a emitir códigos en busca de ayuda debido a la rudeza de la tormenta.

“Alpha Zulu”, el cuál es un código de aeronáutica que significa “de la A a la Z”, es utilizado como una medida preventiva para revisar que absolutamente todos los niveles, motores y dispositivos que conforman a la aeronave, sean revisados para no dejar pasar ninguna falla o avería.

Al escuchar esto y sobrevivir al viaje, Mars decidió que era propio hacer una canción que llevara por nombre este código además de darle un contraste alegre y poderoso a diferencia del terror que el origen del título le hizo sentir.

Este es el segundo sencillo que la banda estrena tras varios años de silencio y no, les tenemos malas noticias, esto no es el anuncio de un disco nuevo; así como “Identical” fue simplemente una canción que se sumó al soundtrack de la película ‘On The Rocks‘ de Sofia Coppola, “Alpha Zulu” no es más que un ejercicio de prueba por parte de Phoenix para seguir lanzando música y mantenernos pendientes de sus noticias.

En otras noticias, ¿quieren más música nueva? Chequen lo nuevo de esta otra banda de leyenda.