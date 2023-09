Peso Pluma, Edgar Barrera y más sorpresas que se pueden fácilmente en convertir en desaires, parecen ser la joya de la corona en estas nominaciones a los Latin Grammy anunciadas este martes 19 de septiembre, donde además de toda la dura competencia que ya enfrenta, el mexicano y rey de los corridos tumbados, deberá hacerle frente a Shakira en “Mejor Canción”.

Los nominados a los Latin Grammy 2023 que fueron anunciados recientemente, han causado una cantidad exagerada de reacciones mezcladas ahora que el productor y compositor mexicano, Edgar Barrera como la persona más nominada con un total de 13 nominaciones.

A Barrera le siguen las estrellas colombianas Camilo, Karol G, Shakira y el compositor Kevyn Mauricio Cruz (también conocido como Keityn), cada uno con siete nominaciones. Así que ni nos toquen el waltz de Bizarrap que el productor y DJ argentino sólo recibió seis. Así que en esta copa del mundo, queridos, México lleva la batuta.

Si bien es notable, no es la primera vez que un productor encabeza la lista de nominados. En 2014 Eduardo Cabra (Calle 13) lideró con 10 nominaciones. Una gran sorpresa este año es que, por primera vez, Peso Pluma se enfrentará a Shakira ya que aparece en dos categorías: canción del año y mejor canción regional con “Ella Baila Sola” porque fue colaborador.

Eso sí, tomen nota: Peso Pluma ni siquiera recibiría un premio si la canción gana alguna de ellas porque el premio iría para el compositor de la canción: Pedro Tovar, reporta Radio Fórmula.

Así que Peso, quien tuvo un gran éxito en 2023, ingresando 21 canciones en el Billboard Hot 100 solo este año, no está nominado a ningún premio, por lo que me temo que El PP Vs. Shakira ya está decidido, y es la colombiana quien se lleva la corona.