El rechazo de los mexicanos hacia Yahritza y su Esencia es contundente. Sin embargo, la situación no se ha detenido ahí, ya que además de rechazarlos, las redes sociales se han inundado de burlas y desprecio hacia el trío originario de Yakoma, Washington. Una de ellas está dirigida hacia el bajista del grupo, Jairo Martínez, a quien han comparado con Tizoc por su aspecto físico.

Recientemente, el trío ofreció una entrevista al popular youtuber Gusgri, en la que por supuesto abordaron la polémica que les aqueja.

Jairo, de 19 años de edad, confesó que sí le ha afectado todo el bullying que ha recibido a través de Internet, pues los usuarios lo han comparado con Tizoc, el personaje que interpretó Pedro Infante en la película homónima de Ismael Rodríguez.

Aunque al principio no sabía a quién se referían, los videos que encontró en redes sociales, en donde comparaban su rostro con el del personaje, le hicieron darse cuenta del duro escarnio al que él y sus hermanos están siendo sometidos.

“La verdad sí, sí me afectó porque miraba yo videos de él y ponían al lado la cara de él y la mía, pero no sabía quién era… Es Pedro Infante, se me hace que sí”.