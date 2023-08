No importa cuántos años lleves tocando o siendo una leyenda, la música es una de las cosas más poderosas en esta vida; tanto que sin importar tu talento o experiencia, siempre habrá una o dos canciones que te saquen de balance y sencillamente te hagan llorar.

Este es el caso de Paul McCartney, quien durante una de sus muchas entrevistas con Farout, reveló que por más que pase el tiempo, siempre habrá una canción que le recuerde a John Lennon y le parta el alma.

¿Y cuál es esa canción? Nada más y nada menos que la legendaria “Here Today” del Tug of War liberado en 1982.

El letra, fue escruta un día después del asesinato de John Lennon y el mismo Paul recuerda cómo fue todo el proceso de llegar del velorio, alejarse de toda la gente que le acompañaba; amigos y familiares, para eventualmente sentarse completamente solo en su habitación y enfrentar la inevitable idea de que John, simplemente ya no iba a volver.

“Recuerdo estar llorando mientras escribía la letra, pero de una manera como… Contenida. Después, cuando me puse a tocar los acordes y empecé a darle vida a la canción, fue inevitable pensar en que por primera vez, le estaba diciendo a este hombre que lo amaba, pero él ya no estaba ahí.



Por eso nunca me fue fácil tocarla en vivo y afrontar el hecho de que tuvieron que matarlo para que yo pudiera decirle “te amo” a otro hombre; primero fue raro, luego fue aleccionador, y hoy veo que fue una manera de desahogar todo lo que sentía y pensaba de él”.

– Paul McCartney