Podcast Rock City publicó una breve entrevista con Gene Simmons de KISS, que se grabó el año pasado pero se compartió recientemente. En la plática, cuando se le preguntó a Simmons quién era su miembro favorito de los Beatles, el bajista también reveló cómo John Lennon superó a su compañero de banda Paul McCartney en términos generales. Dijo:

“¿Escoger a mi Beatle favorito? Depende (…) Lennon por la profundidad, la poesía lírica. McCartney por la melodía”.

Después de la pregunta y su respuesta sobre cómo sentía que John superó a Paul en la composición de canciones, se le preguntó al bajista de KISS sobre su álbum favorito de la banda. Respondió: “Ay dios mío. Cada uno de ellos”.

Está claro que el bajista no solo siente admiración por los fab four, sino que también jugaron un papel importante al inspirarlo para aprender y tocar el bajo. Durante una entrevista con Far Out Magazine en marzo, compartió cómo se sintió afectado por ellos.

“Cuando era niño, los Beatles me afectaron, como un evento religioso, como una singularidad. Yo no era músico yo era solo un niño. Prendí la televisión y los Beatles salieron: ‘Ella te ama, sí, sí, sí’. Yo dije: ‘¿Qué es eso? ¿Qué acento es ese?’ Y se ven como niñas, y son pequeños seres humanos con cortes de pelo tontos”.

Simmons luego reveló cómo aprendió a tocar el bajo:

“Aprendí solo a tocar, y el primer instrumento fue una guitarra SG Standard Gibson, de segunda mano. Mi madre lo compró por unos 50 dólares. Mis dedos de 14 años sangraban porque no podía hacer bajar las cuerdas. Y luego cambié al bajo porque Paul McCartney tocaba un bajo Hofner y mi madre me compró una imitación japonesa”.

Durante la misma entrevista, Simmons confesó que KISS se inspiró en The Beatles en sus primeros días y afirmó que querían verse a sí mismos como The Beatles “con esteroides”. Escucha la breve entrevista a continuación.