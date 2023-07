Gojira y Mastodon anuncian concierto juntos en la CDMX

Fecha: 8 de noviembre de 2023

Lugar: Velódromo Olímpico

Dirección: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX

Venta general: 27 de julio

Comprar boletos: Superboletos

Precios: $978 – $1,840

Las súplicas de la comunidad metalera en México finalmente han sido escuchadas, pues The Mega Monsters Tour llegará a México en noviembre. Se trata de la gira conjunta de los titanes del heavy metal, Gojira y Mastodon, que celebran el lanzamiento de sus respectivos materiales discográficos.

El conjunto francés de death metal Gojira ofreció su último LP en abril del 2021, titulado ‘Fortitude’. Es un esfuerzo que enfatiza un sonido progresivo mientras incorpora solos de guitarra y elementos de rock clásico con un mensaje lírico positivo. De él se desprenden sencillos como “Another World” y “Born for One Thing). Mastodon mientras tanto, también entregó su último álbum en 2021. Se titula ‘Hushed and Gri’ y se coronó como el proyecto más extenso de la banda hasta la fecha, su primer álbum doble.

De momento, The Mega Monsters Tour 2023 se encuentra terminando su tramo Europeo. Llegará a Latinoamérica durante el mes de noviembre y además de México, también hará paradas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

En la CDMX la cita será el próximo 08 de noviembre en el Velódromo Olímpico, un recinto que ha ganado popularidad últimamente como el preferido para eventos de rock. En Monterrey, se presentaran como parte del evento Mexico Metal Fest 2023.