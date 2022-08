El legado que Dimebag Darrell dejó en la escena del metal es indiscutible. Hijo del productor de música country Jerry Abbott, comenzó a tocar la guitarra a los 12 y para cuando Pantera publicó su primer disco, ‘Metal Magic’ (1983), tenía tan sólo 16 años.

El debut Pantera en un gran sello, ‘Cowboys from Hell’ (1990), introdujo un sonido de groove metal en el que la guitarra de Abbott era fundamental. Este sonido se refinó en ‘Vulgar Display of Power’ (1992), y el tercer disco del grupo, ‘Far Beyond Driven’, debutó en el número 1 del Billboard 200 en 1994.

Darrell falleció el 8 de diciembre del 2004 a la prematura edad de 38 años en pleno escenario, cuando un fan enloquecido lo mató y a otras tres personas a tiros. Posteriormente, el tirador fue abatido por la policía local.

Si bien es fácil recordar a Dimebag por su trágica muerte o por ser uno de los músicos más diestros metal; no debemos olvidar que alguna vez hizo un comentario bastante problemático.

Aunque todos tienen derecho a tener una opinión, las tendencias políticas de Dimebag se situaban más bien en el conservadurismo.

Así pues, trató de insultar a un fanático quien le solicitaba firmar una guitarra, utilizando la palabra n*gg*. De manera despectiva, el músico se negó a firmar el instrumento a menos de que el fanático le “demostrara que en verdad podía tocarlo”.

Al parecer, es un ejemplo clásico del racismo humillante, que veía a los afrodescendientes como nada más que subhumanos. Su voz es muy chocante, y recuerda a los racistas más famosos de las películas, como “Clayton Townley” o “Calvin Candie”.

Recientemente, las imágenes del desagradable momento han resurgido, y son extremadamente incómodas. No sólo pone en tela de juicio la forma en que se considera al difunto Dimebag, sino que también socava seriamente el trabajo de Pantera.