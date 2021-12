Sin lugar a dudas, Tecate Pa’l Norte es uno de los festivales más exitosos y redituables en territorio nacional. Tan es así que, a unas cuantas semanas de haber concluido con su edición 2021; OCESA y asociados ya tienen todo listo para la celebración del 2022, que se llevará a cabo los próximos 1º y 2º de abril en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

A través de redes sociales, Tecate Pa’l Norte confirmó todos los actos que conformarán su jornada doble del próximo año. Ello incluye a The Strokes (quienes hacía siete años no pisaban tierras regias); Maroon 5; Martin Garrix; Los Fabulosos Cadillacs; Hombres G y The Libertines como cabezas de cartel.

Otros artistas destacados son Andrés Calamaro, C. Tangana; Parcels; Natanael Cano; Caribou; Bizarrap; Fobia; Simple Plan y Tainy, entre muchos, muchos más.

Por su parte, la venta general de los accesos para el festival Tecate Pa’l Norte 2022 arrancará el próximo 3 de diciembre, a través del sistema Ticketmaster y en taquillas autorizadas. Los precios de la primera fase quedan de la siguiente manera, más cargos por servicio.