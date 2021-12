Si miras con detenimiento el video oficial de “Got The Life” de Korn podrás ver durante una fracción de segundo a uno de los mayores talentos del rap, antes de ser mundialmente famoso. Se trata de un joven Marshall Mathers quien participó como extra en el set de grabación, buscando su gran oportunidad en el mundo de la música.

Korn lanzó “Got the Life” con gran éxito en noviembre de 1998, como parte de su tercer álbum de estudio, ‘Follow the Leader’. Aunque la canción sólo alcanzó el número 15 en la lista de éxitos de rock de Estados Unidos, el vídeo se convirtió en un elemento básico del programa Total Request Live de MTV y fue el primer vídeo musical que se “retiró” en la historia del programa. Sin embargo, para entonces, ‘Follow the Leader’ de Korn ya había alcanzado el número 1 en la lista de Billboard 200.

El cameo de Eminem es fugaz, pero consiguió impresionar al guitarrista Munky, a pesar de que confesó haber estado borracho durante el rodaje del clip.

“Había algunos extras en el set de nuestro vídeo ‘Got the Life’. Un chico se me acercó y me dio su demo”, rememoró Munky (vía Loudwire). “Estaba muy borracho y estaba fuera de mí. Me dijo: ‘Oye, mira, soy rapero’. Y yo dije: ‘Sólo soy un guitarrista’. Resultó que el chico que aparecía en nuestro vídeo era Eminem. Fue un extra en ese vídeo. Recuerdo vagamente que ocurrió”. Vía Loudwire.

Su compañero, el guitarrista de Korn, Head, remató a manera de broma: “Muchas gracias, hombre. Podríamos haber sido multimillonarios. Podríamos haber firmado con él antes que con Dre”.

Además de Eminem, en el vídeo aparecen artistas como Fred Durst, Wes Borland y Sam Rivers de Limp Bizkit; Jay Gordon de Orgy y el rapero WC; así como el ex luchador de la UFC Tito Ortiz.

Unos años más tarde, ‘Untouchables’ de Korn intentaría sin éxito desbancar a Eminem del número 1 del Billboard 200. En su cuarta semana de lanzamiento, ‘The Eminem Show’ consiguió vender 100 mil copias más de las que ‘Untouchables’ fue capaz de desplazar en su semana de debut. El rapero acabó convirtiéndose en el artista musical más vendido de la década del 2000 en los Estados Unidos.

Mira -si puedes- al Slim Shady actuando como extra en el video oficial de “Got the Life” a continuación.