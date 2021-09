Noel Gallagher dijo que estaría encantado de actuar junto a un holograma de Liam Gallagher, y afirmó que su hermano “no es real” de todos maneras.

Sus sarcásticos comentarios se produjeron en una entrevista desenfadada, que sigue las declaraciones que había hecho en 2016 sobre la separación irreparable de Oasis siete años antes. En ese entonces, Noel dijo que “pagaría por ver” a los otros miembros de la banda aparecer sin él.

“Podríamos empezar un rumor de que voy a reformar Oasis sin Liam, y voy a usar un holograma como Tupac en Coachella”- dijo en aquella oportunidad.

Oasis, 1994.

Cuando se le preguntó en una reciente entrevista radiofónica con la BBC si realmente consideraría actuar con un holograma de Liam, Noel respondió:

-Lo dije una vez, cierto, en la prensa, que iba a montar el concierto con hologramas, y creo que Liam se lo tomó en serio. … De todos modos, Liam es un holograma. No sé si la gente lo sabe, no es real. … Pero sí, por supuesto que lo haría. Si alguna vez cambia algo, créeme, él sería el primero en hacérselo saber a la gente”.

En 2016 Noel también dijo que le habría dado permiso a Liam y a los otros miembros para seguir usando el nombre de Oasis si se lo hubieran pedido inmediatamente después de que los dejó.

“El día que me fui, podrían haber tenido el nombre si, juntos, me hubieran llamado. Les habría cedido el nombre, pero no lo hicieron”- confes´ó, señalando que aunque la idea le resultaba “hilarante”, le habría parecido “bien”.