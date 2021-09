Noel Gallagher ha hablado de cómo la nueva película ‘Oasis Knebworth 1996’ capta perfectamente la diversidad joven de su público cuando la banda estaba “en su apogeo”; antes de desarrollar lo que él llamó un elemento más “vulgar” entre sus seguidores hacia el final de su carrera.

El mayor de los Gallagher habló el pasado 16 de septiembre en una sesión de preguntas y respuestas durante el estreno de la película en el Picturehouse Central de Londres. Ahí, se sinceró sobre la energía que el documental capta del legendario concierto, sucedido durante el verano de 1996 en una jornada doble frente a más de 200 mil espectadores.

‘Morning Glory’ no había despegado y, sé que ahora parece una locura, pero no nos habían pagado. Estábamos jodidamente forrados, pero no nos habían pagado. Los chimpancés no habían aparecido, ni los tigres, ni los abrigos de piel, ni los sombreros de copa, ni los putos rayos láser… lo bueno.

Todavía estábamos en las mismas circunstancias que nuestro público, casi. Fue una verdadera instantánea de una banda en su apogeo. Gracias a Dios que tuvimos la previsión de filmarlo y gracias a Dios que tuvimos la previsión de no sacarlo durante todos estos años. Si lo hubiéramos publicado en su momento, no estaríamos aquí sentados hablando de ello