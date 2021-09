Desde el pasado 10 de septiembre ya está disponible en plataformas digitales ‘The Metallica Blacklist’, el compilado de reversiones que celebra el 30 aniversario del ‘Black Album’ de Metallica. Previo al lanzamiento, un puñado de temas fueron seleccionados como sencillos entre ellos el de J Balvin, sin lugar a dudas uno de los invitados más polémicos del proyecto.

Y es que Metallica aseguró el éxito -mediático- de su disco de covers reclutando a un ecléctico grupo de talentos, que contempló nombres como los de St. Vincent, Dave Gahan y Mac de Marco; pero también los de Ha*Ash, Pepe Madero y Metallica. Naturalmente, muchos de los fanáticos del heavy metal no estuvieron de acuerdo con la inclusión de “foráneos” a las celebraciones, y la super estrella colombiana fue una de las más asediadas por ello.

Recientemente, J Balvin se entrevistó con los youtubers Luisito Comunica y Bertho Oh para hablar de ‘José’, su más reciente álbum. Más adelante durante la conversación no se pudo evitar el tema Metallica, con Balvin explicando cómo fue que llegó a colaborar con “Whenever I May Roam”. Para sorpresa de nadie, el colombiano confesó que fueron los propios Metallica quienes eligieron la pieza que cada artista interpretaría, y que por ello recibió el mayor hate de su carrera.