Pearl Jam se subió al escenario del Sea.Hear.Now Festival de Asbury Park, Nueva Jersey, el sábado (18 de septiembre) por la noche para dar su primer concierto en tres años. Las leyendas del rock de Seattle se presentaron con una formación recién ampliada, ya que el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, acompañó a la banda durante todo su set de 20 canciones, tocando la guitarra, la percusión y cantando los coros. Un representante de Pearl Jam confirmó la incorporación de Klinghoffer como músico de gira.

Durante su actuación, Pearl Jam tocó por primera vez en directo varias canciones de su último álbum, ‘Gigaton’. También rindieron homenaje a Charlie Watts interpolando “Waiting on a Friend” de los Rolling Stones en “Wishlist”; versionaron “My City Ruins” de Bruce Springsteen; y invitaron a Lenny Kaye para su interpretación final de “Rockin’ in the Free World”.

Después de una carrera de 10 años con Red Hot Chili Peppers, Klinghoffer fue despedido por la banda en diciembre de 2019 en favor del ex guitarrista John Frusciante. Klinghoffer ha dicho que no guarda ningún rencor hacia sus antiguos compañeros de banda, calificando la decisión de “bastante simple”.

El próximo fin de semana, Klinghoffer se unirá a Pearl Jam para un par de actuaciones en el Ohana Music Festival en Dana Point, California.