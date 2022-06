Christian Nodal, el cantante de regional mexicano de tan solo 23 años de edad continúa generando polémica y, esta vez, no por su vida personal. Recientemente, el de Caborca, Sonora, fue la portada de la revista Rolling Stone en español y, entre otras cosas; habló sobre lo cómodo que se siente en su género y hasta criticó a otros como el reguetón de Bad Bunny.

Ya entrados en materia, el intérprete de “Adios Amor” explicó que, aunque él respeta todos los géneros; el talento dentro de la industria musical es indispensable “hasta para decir p*ndejadas”. Fue ahí cuando la estrella boricua del reguetón entro a escena, pues dijo que a él jamás se le hubiera ocurrido escribir algo como “si tu novio no te mam* el c*lo, pa’ eso que no m*me” . Naturalmente se refería a “Safaera”, uno de los sencillos más exitosos del YHLQMDLG de Bad Bunny.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s, hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te m*ma el c*lo, pa’ eso que no m*me’, pero hay que tener talento para hacerlo”, comentó.

Vía Rolling Stone.