“Something in the Way”, el clásico de Nirvana publicado en mayo del ’91 dentro del icónico álbum, ‘Nevermind‘, ha logrado un revival interesante con el estreno de ‘The Batman‘ en cines.

La película dirigida por Matt Reeves ha logrado colocarse como una de las favoritas dentro del universo del caballero de la noche. Y aunque muchos aclaman a Pattinson por su actuación, la realidad es que es la inspiración en Kurt Cobain que el director inyectó en el personaje para darle esa tonalidad obscura.

La inclusión del track con una sombría adaptación para la película, ha dado un retoque muchísimo más profundo, dando así un énfasis en la conflictuada personalidad de Bruce quien por primera vez, nos muestra una cara trastornada del personaje.

Es por eso que ahora, la versión original que antes oscilaba entre los 700,000 y 880,000 streams mensuales, ahora ha subido a 1.8 millones en Spotify (tan sólo en Spotify), reporta NME.

¿Ya escucharon la versión de ‘The Batman‘? ¡Chéquenla por acá y no se pierdan la película en sus salas de cine favoritas!