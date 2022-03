Noel Gallagher dice que el rock and roll se ha convertido en una actividad de la “clase media”, declarando a The Daily Mirror que “los chicos de la clase trabajadora no pueden permitirse hacerlo ahora”.

La ex estrella de Oasis y actual líder de The High Flying Birds hizo un recuento de lo costoso que puede resultar para un novato iniciarse en la música, señalando que “las guitarras son caras, no hay salas de ensayo. Todo se ha convertido en bares y pisos”. Y añadió:

“Hay muchos cantautores, montones de bandas de clase media… que llevan guitarras en lugar de tocarlas. Pero cuatro o cinco tipos de un barrio de viviendas sociales no pueden permitirse guitarras”. Noel Gallagher vía The Daily Mirror.

En cuanto a si habrá otro Oasis en futuro, o si el rock and roll seguirá siendo una forma de arte; el frontman de 54 años no está tan seguro de que a los jóvenes les importe. “¿Dónde están ahora los chicos de 14 años en bandas?”, se preguntó.

El año pasado, Noel Gallagher y The High Flying Birds lanzó su primer álbum de grandes éxitos, ‘Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’. El día de Año Nuevo compartió la maqueta de una nueva canción, “Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1”, que inspiró a su hermano y rival Liam a tuitear: “Miserable c*lo. Anímate, multimillonario”.

Gallagher tiene una serie de fechas de gira por el Reino Unido previstas para este verano y también formará parte del nutrido cartel del festival Glastonbury 2022.