Un día antes del 30º aniversario del lanzamiento de ‘Nevermind’ de Nirvana, Geffen/UMe ha anunciado una reedición masiva del clásico LP de 1991, que muestra la energía de la banda en directo.

La edición del 30º aniversario de ‘Nevermind’ contiene cuatro legendarios conciertos completos de Nirvana, largamente filtrados pero nunca publicados oficialmente, grabados en los meses siguientes a la llegada de ‘Nevermind’: Live in Amsterdam, Holanda (filmado el 25 de noviembre de 1991 en el Paradiso); Live in Del Mar, California (grabado el 28 de diciembre de 1991); Live in Melbourne, Australia para Triple J (grabado el 1 de febrero de 1992), y Live in Tokyo, Japón (grabado en el Nakano Sunplaza el 19 de febrero de 1992).

Los cuatro conciertos recién remasterizados figuran en la edición Super Deluxe de ocho LPs de ‘Nevermind’; así como en la versión de cinco CDs que va acompañada de un Blu-ray del concierto de Ámsterdam con vídeo en alta definición; la banda compartió el vídeo de la interpretación de “Breed” de ese concierto:

La versión en vinilo también viene con un single de siete pulgadas con la “canción secreta” de ‘Nevermind’ “Endless, Nameless” respaldada por las caras B de “Smells Like Teen Spirit” “Even in His Youth” y “Aneurysm”. Ambas cajas de súper lujo también contienen un libro de tapa dura de 40 páginas con fotos inéditas.

En todos los formatos, que ya se pueden reservar, el propio ‘Nevermind’ ha sido remasterizado a partir de las cintas analógicas originales de media pulgada en alta resolución de 192kHz y 24 bits.

La edición del 20º aniversario de ‘Nevermind’ también contiene los ensayos inéditos de “Boombox”; las mezclas Devonshire del productor Butch Vig; las sesiones de los Smart Studios y el LP Live at the Paramount Theatre.