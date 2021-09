Toni Cornell, hija del legendario Chris Cornell ha cumplido 17 años este pasado 21 de septiembre, y para celebrarlo de manera correcta, tanto ella como el resto de su familia accedieron a compartir material nunca antes visto en redes sociales donde les podemos ver compartir momentos íntimos que definitivamente les sacarán una lágrima a los fans.

Desde Chris cantándole a una Tori muy bebé ‘You Are My Sunshine’, hasta otros clips de él y tocando la guitarra con una Tori más crecida interpretando ‘Love the Way You Lie’ de Rihanna & Eminem.

Es bastante emotivo y definitivamente muy personal. Notarán como nada de esto estaba pensado para compartirse con la gente, pero a ya un tiempo del fallecimiento de Chris y en una era tecnológica y digital, ¿qué más da mostrarnos el lado más humano de una leyenda de la música?

Chequen las publicaciones a continuación: