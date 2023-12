Netflix ha revelado la expansión de su repertorio de juegos, anunciando la incorporación de títulos como ‘Cozy Grove: Camp Spirit’, ‘FashionVerse’, ‘Sonic Mania Plus’, ‘Hades, Monument Valley 1 & 2’ y más, en su próxima lista de juegos, publicada en un blog ayer.

El anuncio incluye un juego ambientado en el universo de ‘El juego del calamar’, que permitirá a los jugadores competir entre sí en los juegos de la exitosa serie. Además, se está desarrollando ‘A Rebel Moon’ de Super Evil Megacorp, que se sitúa tras los eventos de ‘Rebel Moon-Part One: A Child Of Fire’ y ‘Rebel Moon-Part Two: The Scargiver.’ Este juego de acción cooperativo para cuatro jugadores permitirá a los fans elegir a su rebelde y luchar junto a sus amigos.

Mike Verdu, vicepresidente de la división de juegos de Netflix, reveló que para finales de este año habrá “86 juegos disponibles, todos incluidos con cada membresía de Netflix, sin anuncios, compras dentro de la aplicación ni tarifas adicionales”. Además, confirmó que hay cerca de 90 juegos adicionales en proceso de desarrollo, destacando que Netflix apenas está empezando en esta área.

Estas noticias llegan tras el estreno del primer spin-off de ‘El juego del calamar’, ‘El Desafío’, a principios de este año, y con una segunda serie para el programa de reality en desarrollo, al igual que una segunda serie de ‘El juego del calamar’.

Recientemente, Netflix confirmó que tres juegos de Grand Theft Auto se incorporarían al servicio este diciembre: ‘Grand Theft Auto III’, ‘Grand Theft Auto: Vice City’ y ‘Grand Theft Auto: San Andreas’. Estos juegos ya han sido añadidos al catálogo de juegos de Netflix hoy, 14 de diciembre, uniéndose a títulos como ‘Poinby’, ‘Oxenfree’, ‘Into The Breach’ y‘ ‘Kentucky Route Zero’.