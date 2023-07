Recientemente a través de un análisis realizado por Bloomberg, se ha dado a conocer la cantidad real que Netflix generó con ‘El juego del calamar’, y si crees que sus millonarias ganancias hicieron de Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, uno de los hombres más ricos del mundo, estás muy equivocado.

Luego de que la serie se estrenara el 17 de septiembre de 2021 y se convirtiera en un fenómeno internacional por la obscura narrativa que situaba a 456 personas compitiendo en un concurso mortal para llevarse una cuantiosa suma, Hwang Dong-hyuk logró llegar a esferas altísimas dentro del mundo de la TV y su fama alcanzó todos los rincones del planeta.

Sin embargo, a pesar de que Netflix alcanzó ganancias hasta por $900 millones de dólares, el creador de la serie no recibió ni siquiera un 10% de eso.

¿La razón? según el contrato original, Hwang aprobó quedarse sin bonus y sin extras, a cambio de que la plataforma financiara su proyecto para poder hacerlo realidad.

Esto representa un abuso por parte de la empresa pues se cuelga de las ganas de los creadores por materializar sus sueños, a cambio de un contrato injusto; uno en el que el cineasta renuncia a los derechos de propiedad intelectual y los “residuals”, los royalties.

Esto ha producido diversas huelgas alrededor de los EEUU debido a que los escritores de grandes series y Late Nights, no ganan lo que deberían comparado a las impresionantes ganancias que los programas generan.

Así que, ¿cuánto generó? Hasta la fecha, no ha revelado la cantidad real que hizo, sin embargo, en sus propias palabras:

“No soy tan rico. No es como que Netflix me haya dado un bonus o regalías. Sólo me pagaron lo que el contrato original estipulaba y es suficiente para poner comida en la mesa”.