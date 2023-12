‘Mi querida Niña’, ya en streaming en Netflix, es la serie de suspense del otoño. El thriller alemán, también conocido como ‘Liebes Kind‘, está basado en el best-seller de la autora Romy Hausmann. Adaptada en forma de miniserie por Netflix, es un éxito a todos los niveles. No sólo tiene mucho misterio, sino que también garantiza que no te dejará dormir.

¿De qué se trata ‘Mi Querida Niña’?

El thriller alemán cuenta la historia a lo largo de seis episodios intensos y apasionantes, y es difícil no dejarse llevar por la narración hasta el punto de que parece real.

‘Mi querida Niña’ se centra en “Lena”, una mujer mantenida en cautiverio con dos hijos llamados “Hannah” y “Jonathan”. La serie no revela el rostro de su secuestrador, pero le tiñe el pelo oscuro de rubio y la llama por el nombre de “Lena”. La serie gira en torno a su viaje a través del encarcelamiento. Lena finalmente escapa de una cabaña remota después de haber estado retenida durante años.

¿’Mi Querida Niña’ está basada en una historia real?

‘Mi Querida Niña’ gira en torno a un misterioso caso de desaparición de 13 años que se reabre abruptamente tras el descubrimiento de una mujer y un niño, y la intrigante trama tiene a algunos espectadores preguntándose si la serie de Netflix está basada en una historia real.

Afortunadamente, ‘Mi Querida Niña’ de Netflix no está basada en una historia real, sino en la novela homónima de Romy Hausmann de 2019. La directora y guionista principal de la serie, Isabel Kleefeld, leyó la novela en una noche e inmediatamente se inspiró para adaptar la historia en un programa de televisión.

En este caso, los guionistas intentaron mantenerse fieles a la novela sin dejar de crear algo nuevo, por lo que añadieron el personaje de “Aida Kurt”, que no aparece en el libro.

‘Mi Querida Niña’ rompe récords en Netflix

‘Mi Querida Niña’ es, por mucho, la serie de suspense más emocionante que ha aparecido en Netflix en los últimos meses. A nivel mundial se estrenó el pasado mes de septiembre y desde entonces, se ha posicionado como uno de los shows más exitosos de la plataforma.

Con información fechada hasta el 3 de diciembre, ‘Mi Querida Niña’ ocupa el noveno lugar en las series no anglosajonas más exitosas en la historia de Netflix. Comparte podio con otros títulos mucho más antiguos como ‘La Casa de Papel’, ‘Elite’, ‘All of Us Are Dead‘ y la súper viral ‘El Juego del Calamar’.