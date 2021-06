Así como la Ciudad de México está comenzando a retomar conciertos y espectáculos en vivo; también lo es así en las zonas costeras del país donde la economía y turismo ya se están reactivando. Muestra de ello es la edición 2022 de One Big Holiday, la serie de experiencias auspiciadas por My Morning Jacket, y que volverán a la paradisiaca Riviera de Cancún.

La novedad de la experiencia One Big Holiday es un lugar de conciertos único frente a la playa que ha sido re-imaginado para este evento especial. My Morning Jacket volverá a actuar durante tres noches en el transcurso del viaje, esta vez junto al océano en el Moon Palace, un opulento complejo turístico situado al sur de Cancún.

Además de las actuaciones estelares de MMJ, el quinteto de Kentucky se hará acompañar por un elenco de primera que incluye a Lord Huron, Brittany Howard (Alabama Shakes), Sharon Van Etten, Preservation Hall Jazz Band, Black Pumas y Steel Pulse.

Naturalmente habrá otras actividades para aprovechar la suntuosidad del recinto, incluyendo catas de café y tequila, spa, pool parties, yoga y mini golf, entre otras.

Por supuesto, esta experiencia de súper lujo vale su peso en oro, y los paquetes disponibles (ya que no hay entradas individuales), van desde los $1762 dólares ($35,420 pesos) a los $7 mil dólares (mas de $140 mil pesos) por una experiencia mínima de 4 noches y cinco días (aunque la cobertura se puede extender).

¿Te quieres dar un gustito 😅? Adquiere tus boletos para One Big Holiday 2022 por aquí.

