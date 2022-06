La My Chemical Romancemanía está a todo lo que da, luego de que el conjunto emo reanudara sus actividades del reencuentro, tras las complicaciones que supuso la pandemia del Coronavirus.

Estandartes de toda una generación, el conjunto de Nueva Jersey aún posee una nutrida base de fanáticos, que empezaron a cultivar desde su debut discográfico del 2002, ‘I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love’. Sin embargo, quizás el que es considerado su mayor periodo creativo fue el comprendido entre 2004 y 2006, con el lanzamiento de ‘Three Cheers for Sweet Revenge’ y ‘The Black Parade’. El primero de ellos, del 2004, inició toda una revolución no sólo musical, sino también cultural; pues propicio una moda estilística caracterizada por jeans ajustados y maquillaje dramático, que representaban la angustia y emotividad de sus letras.

De éste álbum de desprende “Helena” que, sin lugar a dudas, es uno de los temas más representativos de la era dorada de MCR. Pero, ¿qué tanto sabes sobre él?

La inspiración

“Helena”, como el disco del que proviene, está mayormente inspirada en el duelo, la pérdida, y la dicotomía de belleza y decadencia que ello representa. Puntualmente hablando, el sencillo es un homenaje a la fallecida abuela de Gerard y su hermano bajista Mike Way, que se llamaba Helen y apodaban Elena.

Hablando con Kerrang! sobre la tragedia personal detrás del track, Gerard Way confesó en su momento:

“Se trata de por qué no estuve cerca de esta mujer que era tan especial para mí, por qué no estuve allí durante el último año de su vida. El odio a uno mismo es siempre una parte importante de las letras. Me he sentido así toda mi vida. No sé por qué, pero siempre me he odiado a mí mismo. Espero que ese odio a mí mismo se convierta en algo más ahora, espero que se convierta en preocuparme por mí mismo y querer seguir adelante”. Gerard Way vía Kerrang!

La muerte de Helen tuvo un impacto tan profundo en los hermanos Way que, incluso, el vocalista relacionaba la pérdida con los problemas de alcoholismo que alguna vez llegó a experimentar.

“También creo que la pérdida de mi abuela y la bebida estuvieron probablemente relacionadas. Cuando dejé de beber me veía claramente y no estaba seguro de si me gustaba. No estaba seguro de nada, sólo estaba deprimido”. Gerard Way vía Kerrang!

La música

Triste, oscura y maravillosamente misteriosa, “Helena” goza de un marcado tempo de batería, perseguido puntualmente por una guitarra devastadora. Según el propio Gerard Way, durante una entrevista que ofreció al Canal V; la principal influencia de “Helena” fue la canción “Aces High” de Iron Maiden, además del disco ‘Dear You’ de Jawbreaker, una banda punk de San Francisco, California. The Ventures, ensamble de rock instrumental de la década de los 50, también tuvo algo que ver.

El video

Otra cosa por la que “Helena” se convirtió en todo un himno generacional es, en gran medida, por su video oficial.

Dirigido por Marc Webb (responsable también de la epopeya bélica “The Ghost Of You”) y rodado en una iglesia de Los Ángeles, se aleja de la tragedia real para contar la historia de una joven que murió repentinamente. Abriendo con Gerard, gloriosamente ahumado y vestido como para un funeral gótico con camisa negra y corbata roja sobre un fondo de velas; el vídeo sigue el último adiós a la mujer, interpretada por la bailarina Tracy Phillips.

Mientras los miembros de la banda presentan sus respetos, Gerard se sitúa al centro para dirigir a los dolientes en un número de baile inspirado en la muerte, y coreografiado por Michael Rooney.

En el momento más memorable del vídeo, uno que ayudó a canonizar a My Chemical Romance como los reyes del emo que son; la protagonista vuelve a la vida. Sus ojos rojinegros se abren de golpe, su rostro pálido cobra vida y desliza sus pies con zapatillas de ballet fuera del ataúd, para bailar espasmódicamente a través de los bancos, tocando suavemente a los dolientes y cogiendo la cámara para unirse a ella. Gira antes de volver a caer en su ataúd, finalmente lista para entrar a la otra vida.