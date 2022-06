La menta y alma detrás de scores cinematográficos como The Revenant & Call Me By Your Name, además de ser miembro de la Yellow Magic Orchestra, Ryuichi Sakamoto, ha revelado que se encuentra combatiendo con un cáncer de colon que, actualmente, se encuentra ya en etapa 4.

El compositor de 70 años de edad, fue diagnosticado con cáncer en 2014, y desde entonces, ha entablado una larga pero ardua batalla que si bien ha detenido el avance de la enfermedad en ocasiones, en otras parece no contar con las suficientes defensas para hacerle frente, reporta CoS.

La noticia llegó a través de una de las columnas que el compositor escribe para Japan Times titulada Living with Cancer, en la que realizó un ensayo muy profundo con el nombre: How Many More Times Will I See the Full Moon?, que hace alusión precisamente a su enfrentamiento diario con la muerte.

Y aunque un cáncer en etapa 4 no es cosa sencilla y de hecho, nos tira una mirada bastante obscura al futuro, Sakamoto sigue trabajando y recientemente lanzó un álbum en solista titulado async.

¡Escúchenlo por acá!

