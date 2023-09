En el marco de su vigésimo aniversario, Muse ha comenzado a reexaminar algunos de los cortes clásicos de ‘Absolution’, el tercer álbum del conjunto inglés, ampliamente considerado como uno de los mejores de su discografía

Recientemente, Muse arrancó con el tramo europeo de su actual gira Will of the People World Tour, en la 3Arena de Dublín, Irlanda. Además de tocar algunos cortes promocionales, como “Kill or be Killed”, “Compliance” y “Won’t Stand Down”, el grupo sorprendió a todo el auditorio con tres temas de ‘Absolution’: “Butterflies & Hurricanes” por primera vez desde 2017, junto con el tema de apertura “Intro” que conduce a “Apocalypse Please”, por primera vez desde 2016.

Al presentar “Butterflies & Hurricanes”, que compuso cuando estaba en sus veintes, el líder Matt Bellamy dijo que no habían tocado la canción desde hacía mucho tiempo, antes de pedirle a la multitud que “tuvieran un poco paciencia con ellos”, ya que “podrían arruinarla”.

Después del espectáculo, Muse publicó en Instagram para agradecer a los fans por un “increíble comienzo de esta serie de shows”.

A principios de este mes, Muse anunció detalles de una reedición de lujo de ‘Absolution’ para celebrar el vigésimo aniversario del disco. La caja de lujo ‘Muse Absolution XX Anniversary’ estará disponible el próximo 17 de noviembre y ya puede pre ordenarse por aquí.

La colección presenta audio remasterizado, versiones en vivo nunca antes lanzadas, demos, fotografías y “una entrevista en profundidad donde discuten los altibajos del proceso de grabación, así como el entorno social en el que se encontraron y que influyó en los temas del álbum”, así como una entrevista con el productor Rich Costey.

Mientras tanto, Muse se presentará como uno de los actos principales del festival Hell & Heaven 2023, que se llevará a cabo los próximos 3,4 y 5 de noviembre en el Foro Dinámico Pegaso en Toluca, Estado de México.

Compartiendo cartel con grandes del metal como Slipknot y Guns N’ Roses, Muse quizás considerará sacar la artillería pesada de su catálogo. Por aquí hicimos una lista con los 10 temas más pesados de Muse, que nos gustaría escuchar en el H&H 2023.

​