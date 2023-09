Una de las canciones más representativas con las que comenzó la década del 2000 es, sin lugar a dudas, “Porcelain” de Moby. Alejándose de la estridencia del nu metal o de la fascinación por el R&B, el músico neoyorquino, que en aquel entonces tenía 35 años de edad, apostó por la producción de una pista delicada y melódica que, más tarde, le traería muchos éxitos en su carrera.

“Porcelain” se publicó como el sexto sencillo del quinto álbum de estudio de Moby, ‘Play’, en el año 2000. De hecho, al principio Moby no estaba muy seguro de siquiera incluirla en el disco, pues no había quedado del todo satisfecho con la producción. Al respecto, declaró a la revista Rolling Stone:

“Cuando la grabé por primera vez, pensé que era una canción promedio. No me gustó la forma en que la grabé y la produje. Pensé que sonaba blanda, que mi voz sonaba muy débil. No podía imaginar a nadie más queriendo escucharla. Cuando comenzó la gira de Play, ‘Porcelain’ fue la canción durante el set donde la mayoría de la gente iba por un trago”.