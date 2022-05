Howlin’ Pelle y compañía regresaron a México el pasado 21 de mayo para una edición más del esperado Corona Capital 2022. Su visita, trajo consigo a uno de los conciertos más explosivos y poderosos que hayamos visto en este festival, después de que la pandemia nos arrancara toda esperanza de verlos de nuevo.

Si bien, el set que tuvo una duración de casi una hora nos llevó por éxitos como “Hate To Said I Told You So“, “Alive” y por supuesto, “Tick Tick Boom“, The Hives no tuvieron problema en interpretar otras grandes canciones como “Paint A Picture” y reventarnos la cabeza con la poderosa introducción de “Come On!“.

La banda que desde hace poco más de 10 años no libera un nuevo disco, siendo ‘Lex Hives‘ su última producción, ha logrado seguir girando con toda la música que lanzaron de 1997 hasta 2012.

Pero eso no significa que la banda se vaya a retirar; la banda continúa tocando aún después de su show en Guadalajara y su gira no terminará hasta el 03 de septiembre (click aquí para ver más fechas).

Pero, ¿para qué quitarles más tiempos? Chequen por acá el concierto de The Hives en el Corona Capital Guadalajara 2022:

