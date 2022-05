El pasado mes de marzo, el mundo de la música recibió la trágica noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista y pieza fundamental de Foo Fighters, a los 50 años de edad. Fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Bogotá, Colombia, previo al concierto que daría como acto estelar del festival Stereo Picnic.

Desde luego, tras el anuncio de su fallecimiento, toda la gira que los Foo Fighters tenía por delante en favor de ‘Medicine at Midnight’, su más reciente álbum, se canceló; y desde entonces poco se ha sabido de Dave Grohl y la famila de Hawkins.

Múltiples homenajes se han rendido al baterista (como este mural en las calles de la CDMX), y diversos medios han recogido los comentarios de Dave Grohl con respecto a su compañero. Tomado de sus memorias del 2021, el ex miembro de Nirvana dice sobre él en un fragmento:

Esa química se hizo especialmente tangible en el lazo creativo de la banda, y los 7 álbumes que produjeron juntos. En 2020, hablando con Matt Wilkinson en su programa de Apple Music 1; Hawkins reveló su canción favorita de la banda. Escogió “Aurora” de 1999 .

“ Diría sin duda que sería ‘Aurora’ . Creo que es realmente … me encanta ese lado de Dave. Me encanta cuando Dave entra en la suavidad casi de rock de yate en su voz, y hace un doble seguimiento realmente agradable.”

Además de elogiar a su compañero de banda, Hawkins estaba especialmente orgulloso de su propia actuación en el tema:

“Esa fue la primera pista de batería que hice para los Foo Fighters de la que me sentí muy, muy orgulloso porque sólo toqué la mitad de la batería en el disco Nothing Left to Lose, porque era mi primera vez en el estudio y simplemente… no sabía cómo grabar. Grabar la batería y tocar en directo es superdiferente y los errores se polarizan mucho, una vez que estás bajo el escrutinio de los micrófonos. Había que hacerlo bien”.

Vía The Matt Wilkinson Show.